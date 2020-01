Osaka supera Bertens em grande jogo e avança às semis em Brisbane

A #4 Naomi Osaka está na semifinal do WTA Premier de Brisbane, na Austrália, torneio preparatório para o primeiro Grand Slam do ano. A japonesa avançou após partida complicada contra a #9 Kiki Bertens, fechando em 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, nesta sexta-feira (10).

A holandesa jogou muito bem a partida toda e foi uma pedra no sapato da favorita. Ela mostrou ter tanto peso de bola quanto a adversária e foi até melhor em muitos aspectos. Em números de aces, por exemplo, a número 9 do mundo foi muito superior, com 12 contra quatro. Além disso, ainda venceu 85% dos pontos com seu primeiro serviço.

O problema para Bertens foi que isso aconteceu pouco. Ela jogou com o primeiro saque em apenas 49% das vezes, e o seu aproveitamento com o segundo foi de somente 43%. Com Osaka, a bola entrou direto em quadra em 67% dos pontos e ela venceu em 72% desses momentos. Nas horas cruciais, esses números foram fundamentais para a japonesa.

As duas tenistas tiveram exatamente a mesma quantidade de break points contra, com nove para cada, mas a número quatro do mundo conseguiu salvar um a mais que a oponente. No fim, foram três quebras no total para ela e duas para a holandesa. Uma pequena diferença, mas que foi suficiente para Osaka triunfar.

O set inicial foi uma montanha russa. Os primeiros cinco games quase tiveram o mesmo número de pontos disputados que os últimos quatro (30-27). A japonesa prevaleceu no final, com duas quebras a seu favor e uma contra.

Bertens deu o troco na segunda etapa e devolveu o 6/3. Embalada, ela teve quatro oportunidades de quebrar Osaka logo no primeiro game do terceiro set, mas desperdiçou. Ao invés disso, a holandesa viu a adversária conseguir o feito um pouco mais tarde, aplicar mais um 6/3 e fechar a partida em 2 a 1.

Na semifinal, a japonesa deve ter ainda mais trabalho para vencer. A oponente será a atual campeã do Brisbane International, a #2 Karolina Pliskova, que vem de vitória em sets diretos contra a #19 Alison Riske, parciais de 7/6(6) e 6/3.