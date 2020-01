Serena Williams bate Pegula em Auckland e conquista primeiro título em três anos

A espera, enfim, acabou! A americana #10 Serena Williams conquistou o troféu do WTA de Auckland, na Nova Zelândia, ao bater a compatriota #82 Jessica Pegula por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h366, neste domingo (11).

Foi a primeira conquista de Williams desde o Australian Open 2017, quando estava grávida. Desde que retornou às quadras, em 2018, ela havia chegado até cinco finais, e perdido todas.

É bem verdade que Serena teve mais dificuldades hoje do que teve na partida semifinal contra Anisimova, mas em nenhum momento transpareceu que estava pressionada, apesar de ter tido seu serviço quebrado primeiro no set inicial. Após estar perdendo por 1/3, Williams ganhou cinco games consecutivos e fechou a parcial em 6/3, aproveitando bem seu primeiro serviço.

Repetindo a dose no segundo set, Serena obteve 80% dos pontos tentados no primeiro serviço e com apenas uma quebra de serviço, fechou o set em 6/4 e conquistou a vitória por 2 sets a 0, subindo ao lugar mais alto do pódio pela 73ª na carreira, sendo a primeira no ASB Classic.

Além do título e da bela apresentação quanto ao nível técnico, Serena ainda anunciou que vai doar toda a sua premiação que receberá no torneio, tanto na chave simples, quanto na de duplas, onde foi vice-campeã, para uma entidade de combate aos incêndios florestais na Austrália. Além disso, ainda irá pôr em leilão todos os seus vestidos utilizados em quadra, com a arrecadação obtida destinada ao mesmo fim.