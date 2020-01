Pliskova derrota Keys e se torna a maior campeã do WTA de Brisbane

A #2 Karolina Pliskova é campeã do Brisbane International pela terceira vez. A tcheca garantiu o título e se tornou a tenista com mais troféus no evento após derrotar a #13 Madison Keys, no primeiro confronto até hoje entre as duas. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 7/5, em 2h10, neste domingo (11).

O duelo não foi nada fácil para Pliskova, que se tornou a maior favorita desde que a #1 Ashleigh Barty foi precocemente eliminada nas oitavas de final. Ela e Keys se equipararam em todos os quesitos, com a norte-americana até levando a melhor em alguns; em números de aces, por exemplo, que costuma ser o ponto forte do jogo da tcheca: 10 a sete.

As duas tiveram aproveitamentos muito parecidos tanto com primeiro saque quanto com o segundo, com no máximo 6% de vantagem de uma para a outra. A precisão nos momentos importantes foi a chave da partida. Madison Keys até conseguiu três quebras em cinco oportunidades, mas cedeu quatro em seis break points contra.

O set inicial foi bastante equilibrado. Nenhuma das tenistas conseguiu fazer algo no serviço da outra até o oitavo game. Foi então que a norte-americana desperdiçou dois break points e sofreu um apagão no seu game de serviço logo em seguida, perdendo todos os pontos. Com a vantagem, Pliskova sacou mais tranquila e fechou a parcial em 6/4.

Tudo parecia correr para uma vitória em dois sets da tcheca, pois a mesma abriu 3/2 e saque no segundo set. Porém, ela não conseguiu confirmar a quebra e viu a adversária crescer no jogo novamente. Keys venceu cinco games seguidos, devolvendo o break e aplicando mais um, e deixou tudo empatado com mais um 6/4.

A etapa decisiva trouxe um jogo ainda mais acirrado. Seis confirmações seguidas aconteceram, até que Pliskova abriu vantagem no sétimo game. Ela foi então sacar para o título em 5/4, mas desperdiçou a chance e Keys devolveu a quebra. Um game intenso e comprido veio logo depois, mas a tcheca saiu triunfante novamente. Dessa vez, ela não deixou a oportunidade escapar e fechou a partida no seu serviço, aplicando 7/5 na parcial final e 2 a 1 no duelo.

Com a vitória, Karolina Pliskova desempata com Serena Williams e Victoria Azarenka, e se torna a maior campeã do WTA Premier de Brisbane com três títulos. Esta é a primeira vez na carreira que ela consegue defender um campeonato que venceu no ano anterior. No total, a tcheca tem agora 16 troféus de simples.