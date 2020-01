Liderada por Djokovic, Sérvia vence Espanha de virada e conquista ATP Cup

A final da primeira edição da ATP Cup não poderia ter sido melhor. Espanha e Sérvia, países que ocupam a primeira e a segunda colocação do ranking mundial, protagonizaram uma verdadeira batalha em três jogos disputadíssimos na Austrália.

Abrindo a série, #10 Roberto Bautista-Agut venceu #34 Dusan Lajovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Em seguida, foi a vez dos dois melhores tenistas do mundo entrarem em quadra. Apesar da vantagem espanhola, #2 Novak Djokovic foi superior diante de #1 Rafael Nadal e conquistou a 29ª vitória em 55 jogos contra o 'Toro Miúra'.

Pouco tempo depois, Djoko voltou à quadra em Sydney, na Austrália, para formar dupla com Viktor Troicki, na terceira e decisiva partida, diante de Pablo Carrero-Busta/Feliciano Lopes. Esbanjando entrosamento, a dupla sérvia foi superior e conquistou o triunfo por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Confira o ponto que deu o título do primeiro ATP Cup da história para a Sérvia.

"É um dos melhores momentos da minha carreira", disse Djokovic antes de elogiar seus companheiros de equipe: "Mesmo quando você joga simples, o seu time está ali. Acho que esse é o ponto alto dessa competição, o espírito de equipe, o apoio, as bandeiras."

Seu companheiro de equipe e de dupla, Troicki, também estava emocionado."Dividir esse momento com Djokovic vai ser algo que vou lembrar para resto da minha vida."

Com os moldes da Copa Davis, essa foi a primeira edição da ATP Cup da história, com a participação de 24 países. Ao todo, o torneio distribuiu em torno de US$ 15 milhões (cerca de R$ 61 milhões), além de até 750 pontos no ranking para tenistas de simples e até 250 para os de duplas.

Vale ressaltar a bela atitude de Djokovic. O número dois do mundo doou US$ 25 mil para a campanha de arrecadação de fundos para as vítimas dos incêndios na Austrália: "Espero que essa contribuição faça a diferença", disse o sérvio.