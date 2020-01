Sabalenka estreia com vitória contra Hsieh em Adelaide

A #12 Aryna Sabalenka está na segunda rodada do WTA Premier de Adelaide, na Australia, torneio preparatório para o primeiro Grand Slam da temporada. A bielorrussa avançou após estrear com vitória de virada sobre a #36 Su-Wei Hsieh, nesta terça-feira (14). O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 7/5, em 2h05.

Sabalenka começou mal no jogo. Logo no segundo serviço já foi quebrada e passou o primeiro set quase inteiro atrás do placar. No décimo game, ela conseguiu devolver a quebra, mas levou o troco em seguida. Hsieh não desperdiçou a oportunidade de sacar para fechar a parcial novamente e garantiu o 1 a 0 com 7/5.

Depois disso, a bielorrussa veio para a partida. Seu peso de bola é bem maior que o da oponente e ele finalmente apareceu. Seus cinco aces no total e 72% de aproveitamento com primeiro saque fizeram a diferença. Ela ainda teve 44% de vitória na primeira devolução.

Com a melhora da adversária, Hsieh foi bastante pressionada e cedeu. A taiwanesa sumiu completamente do jogo no segundo set. Sabalenka passeou naquela etapa e perdeu somente um game. Em apenas meia hora, o placar já estava empatado novamente após o 6/1 aplicado.

Na terceira etapa, a tenista de Taiwan equilibrou a partida mais uma vez, mas não foi o suficiente. Ela até foi a primeira a abrir vantagem, com quebra no oitavo game, mas não conseguiu confirmar os seus dois próximos serviços. Assim, a bielorrussa aplicou a virada não só no set, fechando por 7/5, mas também no confronto. 2 sets a 1 e a vitória estava garantida.

A próxima oponente no Adelaide International de Sabalenka será a #70 Bernarda Pera, qualifier que surpreendeu a #33 Barbora Strycova e venceu na primeira rodada em dois sets.