Halep passa por Tomljanovic em Adelaide na sua primeira partida do ano

A #4 Simona Halep iniciou sua campanha em 2020 com vitória sobre a #52 Ajla Tomljanovic, nas oitavas de final do WTA Premier de Adelaide, na Austrália. A ex-número um do mundo, que folgou na primeira rodada, bateu a dona da casa com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h38, na manhã desta terça-feira (14). Este foi o terceiro encontro entre as tenistas, todos com vitória de Halep.

Halep teve um ótimo aproveitamento de primeiro serviço na partida - 79% -, o que contornou as dificuldades que teve quando ela precisou usar o segundo - venceu apenas 7/24 pontos nesta situação. A romena chegou a abrir 4/1 na parcial inicial e sacou em 5/3, mas enfrentou os dois primeiros break points da partida e viu Tomljanovic resolver. A australiana, porém, não conseguiu confirmar seu saque na sequência e perdeu o set: 6/4, em 42 minutos.

No segundo set, Halep novamente abriu uma quebra primeiro, que foi devolvida imediatamente logo no terceiro game. Tomljanovic teve seis chances de quebrar a romena nesta parcial, mas só aproveitou uma. A ex-número um do mundo, pelo contrário, foi precisa, com 100% de aproveitamento. A segunda quebra no saque da australiana foi no game final: 7/5, em 56 minutos.

Nas quartas de final do Adelaide International, Halep encara a vencedora do confronto entre a #12 Aryna Sabalenka e a #70 Bernarda Pera.