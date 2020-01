Em partida equilibrada, Monteiro cai diante de Paire e está eliminado do ATP 250 de Adelaide

No começo da madrugada desta quarta-feira #86 Thiago Monteiro perdeu e está eliminado do ATP 250 de Auckland. Enfrentando #24 Benoit Paire, o brasileiro começou melhor, mas viu o francês se recuperar na partida e vencer de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em 1h57 de partida disputadíssima.

Sacando firme e sólido nas trocas de bola, Monteiro dominou as ações do começo primeiro set e conquistou uma quebra logo de cara, abrindo 2/0. No quarto game, o francês devolveu a desvantagem e igualou o placar em 2/2. Aproveitando os erros de Paire, o brasileiro emplacou mais um break no sétimo game e em seguida segurou a vantagem para selar a parcial em 6/4.

No segundo set, equilíbrio seguiu predominando o confronto. Com ambos sacando bem e oferecendo poucas chances ao adversário. A parcial seguiu sem quebras até o décimo game, quando Paire conquistou a quebra de saque para cima do brasileiro e fechou a parcial em 6/4.

O panorama se manteve no terceiro e decisivo set, que foi disputadíssimo e com poucas oportunidades de quebras de saque cedidas ao adversário. No oitavo game, após desperdiçar a primeira chance, Paire quebrou o saque de Monteiro e abriu 5/3. Em seguida, sacou firme para selar a vitória e a classificação para as quartas de final do ATP 250 de Auckland.

Nas quartas de final do ATP 250 de Auckland, Paire enfrentará o australiano #47 John Millman, que venceu o russo #16 Karen Khachanov por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, em 1h52 de partida. A partida esta marcada para às 3h (de Brasília) desta quinta-feira (16).