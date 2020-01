Sabalenka surpreende Halep e vai às semis em Adelaide

A #12 Aryna Sabalenka está nas semifinais do WTA de Adelaide, na Australia. A bielorussa avançou após derrotar a #4 Simona Halep por 2 sets a 1, com parciais de 6/4 e 6/2. O jogo teve apenas 1h11 de duração, nesta quinta-feira (16).

Apesar do que o placar mostra, não foi um jogo tranquilo para Sabalenka. Foi um festival de quebras para ambos os lados. Nenhuma das duas conseguia confirmar seu serviço de modo consistente; para a sorte da bielorussa, Halep foi bem pior nesse quesito.

A número 12 do mundo teve seis break points contra e foi quebrada três vezes. Mesmo assim, Halep não conseguiu se valer da oportunidade por conta de um aproveitamento péssimo de segundo saque, com apenas 28% de pontos ganhos. O segundo serviço da romena não costuma ser o seu ponto forte e dessa vez foi ainda mais fraco com a ameaça do potente peso de bola de Sabalenka na devolução.

No primeiro set, as tenistas trocaram quebras em games seguidos por duas vezes. A bielorussa somente conseguiu garantir a vantagem no final da parcial. Halep sentiu a pressão novamente ao sacar em 5/4 e viu a adversária abrir na frente do placar.

Nervosa, a número quatro do ranking continuou caindo de nível na segunda etapa. Mais uma vez, ela perdeu o serviço em três oportunidades. A diferença é que a adversária estava mais esperta e não forneceu as mesmas chances, sendo quebrada apenas uma vez. Em menos de meia hora, Sabalenka fechou o segundo set em 6/2 e garantiu a vitória.

Para chegar à final do Adelaide International, a bielorrussa terá que passar pela #24 Dayana Yastremska, que derrotou a #20 Donna Vekic nas quartas, também em dois sets.