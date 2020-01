Osaka estreia no Australian Open com vitória rápida sobre Bouzkova

A #3 Naomi Osaka estreou com vitória no Australian Open. A japonesa avançou à segunda rodada após derrotar a #59 Marie Bouzkova. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em uma hora e vinte minutos de duração.

Osaka dominou completamente o jogo, mesmo que tenha tido alguns momentos de ‘apagão’. A número 3 do mundo botou bastante peso na bola e acertou a linha por muitas vezes. Foi um estilo de jogo empregado em que ela partiu para o winner o tempo todo, o que fez com tivesse muitos erros não-forçados (28), mas também diversas bolas vencedoras (29).

Bouzkova não conseguiu se equiparar à japonesa, com seus golpes muito bem angulados, mas que não colocaram pressão na oponente. Osaka até se viu em perigo algumas vezes, mas se salvou na maior parte delas com um ótimo saque. Foram 7 aces e 70% de primeiro saque em quadra, ocasião em que venceu 74% dos pontos. Além disso, a devolução dela fez muito estrago, passando de 130 Km/h em algumas ocasiões.

O primeiro set começou morno, com alguns erros de ambas, mas já foi decidido a partir do quarto game. Bouzkova perdeu um break point a seu favor e depois desapareceu. Osaka venceu quatro games seguidos depois disso, com duas quebras, e fechou a parcial em 6/2, após 38 minutos.

Na segunda etapa, a frustração da tenista tcheca foi maior ainda. Ela teve a vantagem no placar parcial, com quebra e saque em 3/2, mas novamente desperdiçou a chance. As oportunidades para Bouzkova se deveram em maior parte por erros momentâneos de Osaka, e justamente por isso ela conseguiu se recuperar rapidamente. Mais uma vez, a japonesa ganhou quatro games em sequência e faturou o set por 6/4, e também o jogo por 2 a 0.

Com a vitória, Naomi Osaka avança à segunda rodada para enfrentar a #41 Saisai Zheng, que derrotou a #108 Anna Kalinskaya na estreia.