Em clima de despedida, Wozniacki vence Ahn com facilidade e avança no Australian Open

A primeira partida da dinamarquesa campeã da edição de 2018 do Australian Open, #39 Caroline Wozniacki correu na madrugada desta segunda-feira e tomou um bom rumo para ex número 1. Em 1h26 de partida, Caroline fez 6/1 e 6/3 em Kristie Ahn. Partida marcou o primeiro - e último - encontro entre as jogadoras.

Wozniacki começou a partida de estreia no Slam vencendo os cinco primeiros games (dois deles, dois e quatro, sendo quebras no serviço da americana). Ahn só conseguiu entrar a bordo na partida no sexto game, quando finalmente confirmou seu serviço. Logo em seguida a dinamarquesa serviu para o set: 6/1, 25 minutos.

Apesar de mais equilibrada, a segunda parcial ainda seguiu um bom rumo para a dinamarquesa. Destaque no primeiro game, que contou com 25 pontos, e ficou para a ex líder de ranking, que conquistou os três primeiros games do set. Wozniacki teve seu progresso interrompido pela americana no quarto game, quando sofreu quebra em seu serviço. Depois disso a partida seguiu um rumo tranquilo até o nono game, quando Ahn sofreu uma nova quebra e acabou entregando a partida.

Sempre muito defensiva e tomando cuidado nos momentos de agressividade, Caroline encerrou sua partida com sete winners disparadas e 11 erros não-forçados cometidos; Ahn ficou em 19 winners e 34 erros não-forçados. A dinamarquesa ficou com o único ace da partida e empatou com a americana em dupla faltas: duas.

Na segunda rodada do Aberto da Australia, Caroline enfrenta a vencedora do confronto entre a ucraniana #21 Dayana Yastremska e a qualifier #127 Kaja Juvan.