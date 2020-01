Djokovic leva susto, mas vence Struff na estreia do Australian Open

Heptacampeão, o #2 Novak Djokovic levou um susto em sua primeira partida, mas superou os erros cometidos e estreou com vitória no Australian Open, primeiro Slam do ano. A vítima da vez foi o alemão #35 Jan-Lennard Struff, que chegou a tirar um set do sérvio, mas foi derrotado por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (5), 6/2, 2/6 e 6/1, em 2h16.

Com o resultado, Nole chegou ao incrível número de 900 triunfos na carreira. Buscando seu oitavo título em Melbourne - levantou a taça em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019 -, o sérvio encara na segunda rodada o ganhador do duelo entre o indiano Prajnesh Gunneswaran e o japonês Tatsuma Ito.

O jogo

Como é de praxe em uma estreia, o primeiro set foi marcado por momentos de oscilação e de brilho. No começo, Djokovic abriu 4/2 jogando bem e parecia encaminhar uma vitória tranquila na parcial. Porém, viu Struff aproveitar os erros, reagir e deixar tudo igual. A decisão foi para o tie-break, onde o ex-número um do mundo fez valer o favoritismo, obteve uma mini quebra e fechou em 7/6 (7-5).

Com mais ritmo de jogo, Nole atropelou no segundo set. Diminuindo o número de erros, se mantendo sólido da linha de base e atacando bastante com a devolução de 2° serviço, o sérvio dominou o alemão e não deu chances. Conquistando duas quebras ao longo da parcial, fechou em 6/2 e aumentou a vantagem no placar geral.

Foi então que o susto veio. Sem conseguir dar sequência ao bom nível de tênis, Djokovic não foi páreo para um Struff jogando solto e sacando de forma impecável. Assim como Nole no set anterior, o alemão se impôs a todo momento, obteve duas quebras de serviço e devolveu o 6/2, deixando a partida em aberto novamente.

Mas a reação parou por aí. Passado o aperto sofrido, o sérvio número dois do ranking parece ter acordado e, a partir daí, voltou a liderar todos os quesitos do confronto. Distribuindo aces, winners e pontos magníficos, Djokovic arrasou Struff no quarto set. Sem sustos, o heptacampeão decretou a vitória por 6/1 e avançou à segunda rodada em Melbourne.