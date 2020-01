Gauff bate Venus Williams mais uma vez e avança no Australian Open

A jovem sensação americana #67 Cori Gauff bateu, novamente, a experiente compatriota #55 Venus Williams por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 6/3, em 1h40, em duelo válido pela primeira rodada do Australian Open, nesta segunda-feira (20). Em 2019, as jogadoras já haviam se enfrentado em Wimbledon, também com vitória de Gauff.

No duelo desta segunda-feira, os números das duas jogadoras foram bastante parecidos. Apesar de se sobressair nos aces, com sete no total, Venus não conseguiu segurar o ímpeto da adversária, que obteve quase 80% dos pontos tentados em seu primeiro serviço. No primeiro set, Gauff conseguiu forçar a quebra logo no primeiro game e teve a oportunidade de sacar para o set no décimo game, mas não conseguiu. O set acabou sendo decidido no tiebreak, onde a adolescente levou a melhor e venceu por 7/6 (5).

Na segunda parcial, apesar da força de vontade de Williams, quem se deu melhor foi Gauff. A adolescente de 15 anos conseguiu neutralizar os pontos fortes de Venus e forçou uma única quebra de serviço, suficiente para garantir o triunfo no set por 6/3 e na partida por 2 sets a 0.

Com a vitória, Coco Gauff avança no torneio e enfrenta, na próxima rodada, a romena #74 Sorana Cirstea, que venceu na estreia a tcheca #34 Borbora Strycova por 2 sets a 0. O primeiro duelo no circuito profissional entre as duas jogadoras.