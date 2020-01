Estreando no Aberto da Austrália, Thiem atropela Mannarino e avança à segunda fase

Estreando no Australian Open, #5 Dominic Thiem começou com o pé direito e se garantiu na próxima fase do primeiro Grand Slam de 2020. Enfrentando o francês #44 Adrian Mannarino, o austríaco foi superior e venceu por 3 sets a 0, parciais de 6/3,7/5 e 6/2, em 2h23 de partida.

O primeiro set começou disputadíssimo, com ambos tenistas sacando firme e agressivos em busca da vantagem no placar. No quarto game, Thiem conquistou a quebra para cima do francês e abriu 4/1. Sólido, o austríaco seguiu dominando os pontos e fechou a parcial em 6/3.

Precisando se recuperar, Mannarino voltou melhor e equilibrou a partida. Firme nas trocas de bola, Thiem aproveitou as brechas deixadas pelo francês e alcançou o break para abrir 4/2. No entanto, a vantagem não durou muito e o número 44 do ranking mundial devolveu a quebra e igualou o confronto.

Quando tudo parecia que o segundo set seria resolvido no tiebreak, o austríaco emplacou uma sequência de bons golpes e conquistou a quebra decisiva, abrindo 6/5. Em seguida, sacou firme para fechar a parcial em 7/5 e ampliar a vantagem em 2 sets a 0.

Embalado, Thiem seguiu dominando o confronto diante de Mannarino, que estava visivelmente afetado pelo momento da partida. O número 5 do mundo conseguiu dois breaks para abrir 4/0. Na sequência, ambos confirmaram o serviço e o austríaco selou a vitória por 6/2.

Na segunda rodada do Australian Open, Thiem espera o vencedor da partida entre o espanhol #42 Albert Ramos-Vinolas e o australiano #140 Alex Bolt, que entram em quadra não antes das 2h (de Brasília) desta terça-feira.