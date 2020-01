Vekic vence Sharapova com autoridade e avança à segunda rodada em Melbourne

O confronto entre #20 Donna Vekic e a #145 Maria Sharapova era um dos mais aguardados do dia. Jogando na Rod Laver Arena, quadra principal do Australian Open, Vekic não deu chances para a russa e venceu pelas primas parciais de 6/3 e 6/4, em 1h22. O confronto direto entre as jogadoras se encontra empatado em um a um.

Os três primeiros games da partida até foram equilibrados, com bons pontos jogados e um ritmo de ambas as tenistas. Foi a partir do quarto game que Sharapova começou a ficar para trás. A russa sofreu quebra neste e depois novamente no sexto game. Vekic teve a chance de servir para a parcial em *5/1, mas acabou sendo quebrada e só teve nova chance dois games depois, quando salvou um break point para ficar com o primeiro set: 6/3, 37 minutos.

Na segunda parcial, Sharapova começou melhor que a croata, tendo break point desperdiçado no segundo game, e quebrando no quarto. A vantagem da russa acabou no sétimo game e no nono, a ex-líder de ranking sofreu nova quebra, ficando em desvantagem pela primeira vez na parcial. Depois de conquistar a segunda quebra, Vekic apenas serviu para a partida, e fez bem, fechando em 6/4 em seu segundo match point.

Estatisticamente, Sharapova pecou no quesito erros não-forçados: 31 contra apenas 19 winners. Vekic, mais cautelosa em seu estilo de jogo, fechou em 18 winners e 17 erros não-forçados. A russa disparou quatro aces e cometeu cinco duplas faltas, enquanto a croata teve três e quatro, respectivamente.

Na conferência pós jogo, Sharapova deixou os fãs preocupados, falando que não sabe se retorna ao torneio na edição de 2021. A russa vem passando longe de ter bom resultados e parece não conseguir se livrar de sua lesão no ombro, principal motivo de seus grandes afastamentos em quadra durante sua carreira. A russa sofrerá grande queda de ranking por conta da derrota prematura: cairá para, no mínimo, o 350º posto no ranking.

Vekic, diferente da russa, só tem o que comemorar: a croata avança para a segunda rodada do Aberto da Austrália e enfrenta a seguir a francesa #61 Alizé Cornet, que venceu a qualifier #129 Monica Niculescu em três sets.