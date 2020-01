Barty passa fácil por Hercog e vai à terceira rodada no Australian Open

A #1 Ashleigh Barty segue avançando no Australian Open. Dessa vez, a australiana deixo para trás a #48 Polona Hercog após vitória tranquila pela segunda rodada, nesta quarta-feira (22). O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, 1h08 de partida.

Barty mais uma vez impôs seu ritmo equilibrado e constante. Com muita variação e angulação nos golpes, fez com que a oponente ficasse impaciente e quisesse encurtar logo os pontos. E foi nesse momento que a partida desandou.

Hercog até se equiparou à australiana em número de winners, com 12 contra 16 da oponente, mas cometeu muitos erros-não forçados e facilitou a vida da outra. Foram 30 bolas mandadas para fora, 15 em cada set. A regularidade permitiu que Barty salvasse todos os seis break points contra que teve, enquanto que a oponente conseguiu se recuperar em apenas quatro das sete vezes em que ficou contra a parede.

O primeiro set foi quando esse cenário mais se expressou. Hercog teve baixíssimo aproveitamento no saque, enquanto a australiana voou no seu serviço. Ela venceu somente 44% dos pontos com o primeiro saque e 43% com o segundo, além de ter cometido três duplas faltas; já Barty teve 92% e 50%, respectivamente, somados com três aces. Como resultado, demorou apenas 26 minutos para a número um garantir duas quebras e a vitória na parcial por 6/1.

Na segunda etapa, a história foi um pouco diferente. Hercog continuou falhando ao definir os pontos, tanto que teve o mesmo número de erros que no primeiro set, mas conseguiu se manter no jogo com ótima evolução no saque. Ela trabalhou mais com o primeiro serviço, que subiu de 39% para 62%, e venceu 72% dos pontos nesse cenário.

Barty somente aplicou a quebra que precisava no nono game, um momento preciso para abrir vantagem e que deu a oportunidade de ela sacar para o jogo em seguida. A oponente quase conseguiu dar o troco, com dois break points em sua mão, mas a número um fechou a porta. 6/4 para finalizar a partida em dois sets.

Com a vitória, Ashleigh Barty avança para enfrentar a #26 Elena Rybakina. A cazaque é a tenista com mais vitórias na temporada até agora - 11 - e bateu na segunda rodada a #119 Greet Minnen.