Com saque em dia, Djokovic vence Ito e avança à terceira rodada do Australian Open

Dominante do início ao fim, o #2 Novak Djokovic eliminou o #146 Tatsuma Ito em sets diretos com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2, em 1h36, na segunda rodada do Australian Open. O sérvio e atual campeão busca vencer o título do Aberto da Austrália pela oitava vez em sua carreira.

Sem ter seu serviço ameaçado e com 93% dos pontos vencidos com o primeiro serviço, o ex-líder do ranking venceu com facilidade o tenista nipônico.

Djokovic segue invicto na atual temporada. O sérvio chegou ao torneio embalado após vencer seis jogos em simples e dois em duplas pela ATP Cup. Do início para cá, ele perdeu apenas quatro sets considerando as duas categorias.

Para alcançar esta rodada, Tatsuma Ito eliminou Prajnesh Gunneswaran em sets diretos e garantiu assim a sua primeira vitória na chave principal desde o US Open em 2014.

A última vez em que Djokovic havia caído na segunda rodada do torneio foi em 2017, quando perdeu em batalha de cinco sets para Denis Istomin. Antes disso, sua derrota nesta fase ocorreu em 2008 na grama sagrada de Wimbledon quando perdeu para o ex-tenista Marat Safin quando o russo era líder do ranking.

Após sua vitória contra Ito, o campeão do torneio comentou que seu adversário estava jogando de forma bastante agressiva, com bolas retas e sem cometer muitos erros não forçados. “Eu só busquei encontrar o meu caminho”, disse o sérvio.

Djokovic enfrentará na próxima rodada o também japonês #71 Yoshihito Nishioka, que vem de grande vitória sobre o britânico #32 Dan Evans.

Sobre seu próximo adversário, o cabeça de chave número dois comentou que ele é muito ágil, provavelmente o mais ágil do circuito. “Você sabe quais são suas forças e fraquezas. Então eu espero conseguir executar o plano de jogo.”

Djokovic venceu o único confronto entre ele e Nishioka. O vencedor deste jogo enfrentará o vencer entre Dusan Lajovic, que vem apresentando alto nível de tênis desde a ATP Cup, e Diego Schwartzman – argentino que até o momento não perdeu sets no Australian Open.