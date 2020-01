Halep supera Dart e avança no Australian Open

Nesta quinta-feira (23), a romena #3 Simona Halep passou pela britânica #173 Harriet Dart, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, e avançou à terceira rodada do Australian Open, após 1h18 minutos de jogo. Foi o primeiro confronto entre as duas jogadoras no circuito profissional.

O desempenho de Halep foi marcado pelo equilíbrio. Com sua já conhecida característica de troca de bolas, a romena, vice-campeã do torneio em 2018, teve tranquilidade no primeiro set, onde teve quase 70% de aproveitamento nos pontos tentados em seu primeiro serviço, o que possibilitou a vitória por 6/2.

Na segunda parcial, o filme poderia ter sido igual, não fosse a desconcentração de Halep. A ex-número um do mundo chegou a abrir 5/1, mas deixou Dart encostar no marcador, inclusive tendo a chance de empatar em 5/5. Porém, com boa definição, Halep conseguiu quebrar o serviço da britânica e fechar em 6/4.

Com a vitória, Halep avança na competição e enfrenta a cazaque #38 Yulia Putintseva, que vem de vitória sobre a #25 Danielle Collins, semifinalista em 2019. O duelo está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (24).