Bencic faz ótima partida, passa por Ostapenko e avança em Melbourne

O confronto entre #7 Belinda Bencic e #45 Jelena Ostapenko era um dos mais aguardados desta quinta-feira (23) no Australian Open. As duas jovens se enfrentaram na Margaret Court Arena e a suíça levou ao melhor ao fazer 7/5 duplo em 1h42. Com a vitória, Bencic deixa tudo igual no confronto direto: um a um.

Ostapenko começou a partida mal, e sem muita demora viu-se em desvantagem de 3/0. A letã, que sabe bem mostrar as garras quando necessário, venceu quatro games seguidos e tomou a liderança da partida, ficando em 4/3*.

Apesar de esboçar o comeback, a ex top 10 acabou sofrendo quebra novamente no nono game e, apesar de devolver logo em seguida, no décimo game, voltou a ser quebrada no 11º game. Em seguida Bencic serviu para o set e, depois de salvar break point e evitar o tiebreak, foi capaz de fechar em 7/5, em 48 minutos.

Na segunda parcial, foi vem de Bencic mostrar seu poder de reação. A suíça chegou a ficar em desvantagem de 3/5*, precisou lutar para evitar que a adversária letã servisse para o set duas vezes e, com maestria, acabou virando e ficando com a segunda parcial. Foram 48 minutos jogados e novamente 7/5 no marcador.

As jovens jogadoras empataram em aces: quatro para cada lado e chegaram perto nas duplas faltas: oito a nove, a letã ficando na frente no quesito.

Ostapenko, sempre com seu jogo agressivo, disparou 36 winners contra 16 da suíça; a letã, porém, fez 37 erros não-forçados, contra 22 da adversária. Apesar de mais consistente, a campeã de Roland Garros deixou a desejar nos momentos realmente importantes e acabou perdendo uma partida que podia, ao menos, ter sido mais longa.

A letã não se despede do torneio, porém. Em dupla feminina, é cabeça de chave seis e faz parceria com a canadense Gabriela Dabrowski. Juntas já estão na segunda rodada e seguem em busca de uma vaga na terceira. Na dupla mista, a a jovem letã faz parceria com Leander Paes, juntos farão a primeira rodada contra a dupla formada por Storm Sanders e Marc Polmans.

Bencic avança à terceira rodada do Aberto da Austrália e enfrenta a seguir a #31 Anett Kontaveit, que venceu a espanhola #91 Sara Sorribes Tormo em três sets.