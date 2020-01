Gauff surpreende, deruba atual campeã Osaka e avança no Australian Open

As casas de apostas, torcida e espectadores em geral tinham na japonesa #4 Naomi Osaka total confiança para vencer a jovem promessa americana #67 Cori Gauff pela segunda rodada do Australian Open. Mas, tênis e WTA são caixinhas de surpresa. Sendo assim, a adolescente de 15 anos triunfou em Melbourne, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h08, nesta sexta-feira (24).

A atual campeã do torneio tentou forçar seu jogo no saque e primeiro serviço, mas não conseguiu efetivar seu ímpeto dentro de quadra. Também com um ótimo primeiro serviço, onde conseguiu mais de 80% dos pontos tentados, Gauff foi extremamente cirúrgica na sua performance e consegui uma única quebra, no oitavo game, suficiente para fechar o primeiro set por 6/3.

Na segunda parcial, duas quebras de serviços recíprocas logo nos dois primeiros games. Com ambas as jogadoras forçando o primeiro serviço, melhor para Gauff que, novamente, foi mais efetiva e forçou mais uma quebra de serviço no sétimo game, possibilitando a vitória no set por 6/4 e no jogo por 2 a 0.

Com a maior vitória da carreira até aqui, Coco Gauff avança no Australian Open e enfrentará a compatriota #15 Sofia Kenin, que bateu a chinesa #35 Shuai Zang também por 2 sets a 0.