Schwartzman vence Lajovic e marca encontro com Djokovic nas oitavas do Australian Open

Vindo de excelente campanha no Australian Open, #14 Diego Schwartzman manteve o bom volume de jogo e venceu mais uma partida em sets diretos. Enfrentando o sérvio #27 Dusan Lajovic, o argentino triunfou por 6/2, 6/3 e 7/6 (7) e se garantiu na quarta rodada do Grand Slam disputado na Austrália, quando encara o número dois do mundo, Novak Djokovic.

A partida começou disputada, com ambos atacando a todo momento e buscando a vantagem. No sexto game, Schwartzman foi consistente na troca de bolas e emplacou uma sequência de bons golpes para conquistar a quebra, abrindo 4/2. Embalado, confirmou o serviço com facilidade e alcançou mais um break para fechar o primeiro set em 6/2.

Confiante pelo bom momento na partida, o argentino seguiu dominando as ações do confronto e conseguiu a quebra no quarto game, abrindo 3/1. Precisando reagir, Lajovic equilibrou o jogo e devolveu a desvantagem. No entanto, no game seguinte, Schwartzman aproveitou os erros do sérvio para conseguir a quebra no momento decisivo e abrir 5/3. Em seguida, sacou firme para fechar o segundo set por 6/3 e ampliou a vantagem na partida.

O terceiro set foi marcado por quebras de saque. Com três quebras para cada lado, o vencedor teve que ser decidido no tiebreak. A parcial seguiu disputadíssima, mas Schwartzman levou a melhor no momento decisivo e levou a vitória por 9 a 7 no game desempate, selando a vitória por 3 sets a 0.

Na quarta rodada do Australian Open, Schwartzman terá a dura missão de encarar o sérvio #2 Novak Djokovic, que venceu o japonês #71 Yoshihito Nishioka por 3 sets a 0, 6/3, 6/2 e 6/2, em 1h27 de partida. O confronto acontece neste sábado (25), às 21h (de Brasília).