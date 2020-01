Kerber faz jogo sólido, bate Giorgi e avança no Australian Open

Sem holofotes, sem favoritismo, sem ser uma das principais estrelas do torneio, mas eficiente. É este o resumo do caminho que vem pavimentando a alemã #18 Angelique Kerber no Australian Open em 2020. A ex-número um do mundo e campeã do torneio em 2016 fez uma ótima exibição diante da italiana #102 Camila Giorgi e venceu, nesta sexta-feira (25), por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 6/7(4) e 6/3, em 2h10.

No primeiro set, Kerber foi bastante sólida em seu jogo, com poucos erros. A alemã conseguiu dois aces e quase 70% de aproveitamento dos pontos em seu primeiro serviço, além de salvar duas das três ameaças de quebras de serviço que sofreu. Por outro lado, Giorgi errou demais. A italiana teve incríveis oito duplas faltas, muito pela tentativa de forçar o saque, estratégia que vinha a dar certo no segundo set. No fim, vitória da campeã de 2016 por 6/2.

No segundo set, Giorgi continuou tentando forçar o saque e, desta vez, deu certo. Com três aces e quase 90% de aproveitamento nos pontos tentados em seu primeiro serviço, a italiana conseguiu neutralizar o jogo da adversária e, apesar da dificuldade, levando o set para o tiebreak, conseguiu vencer por 7/6(4) e empatar o jogo.

No último set, mais cansadas, as jogadoras diminuíram o ritmo. Giorgi não conseguiu repetir o ataque pelo saque e se viu batida pela paciência de Kerber nas trocas de bola e na defesa. Com bom aproveitamento no primeiro serviço, a alemã conseguiu fechar o set em 6/3 e o jogo em 2 sets a 1.

Com o triunfo, a alemã avança na competição e tem pela frente a russa #30 Anastasia Pavlyuchenkova, que venceu a tcheca #2 Karolina Pliskova por 2 sets a 0. O duelo, que vai ser o 15º entre ambas no circuito profissional e que, até aqui está empatado com sete vitórias para cada, está previsto para ocorrer neste domingo (26).