Zverev arrasa Verdasco e chega às oitavas do Australian Open sem perder sets

O alemão #7 Alexander Zverev está nas oitavas de final do Australian Open. O jovem tenista de 22 anos derrotou o espanhol #51 Fernando Verdasco, de 36 anos, por parciais de 6/2, 6/2 e 6/4, neste sábado (25). Com o resultado, Zverev continua sonhando com seu primeiro troféu de Grand Slam. Ele nunca passou das oitavas no torneio australiano.

Para superar o experiente tenista espanhol, o alemão disparou 15 aces e liderou a contagem de winners por 34 a 18. E ainda conseguiu seis quebras de saque na partida, duas em cada set e perdeu apenas um game de serviço.

O próximo confronto de Zverev será um duelo da nova geração de tenistas. Ele enfrenta o russo #16 Andrey Rublev, também de 22 anos, que vem de grande vitória sobre o #11 David Goffin. O alemão levou a melhor nas três vezes que eles se enfrentaram.

Rublev faz um excelente começo de temporada, com dois títulos de ATP, em Doha e Adelaide, que o fizeram estar na melhor posição no ranking de sua carreira. Como ele venceu quatro jogos no fim do ano passado pela Copa Davis, o russo acumula 15 vitórias seguidas.