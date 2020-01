Wawrinka conta com desistência de Isner para avançar no Australian Open

O suíço #15 Stan Wawrinka está nas oitavas do Australian Open. Ele contou com a desistência do americano #19 John Isner, que alegou dores no pé esquerdo e abandonou a partida deste sábado (25) quando perdia por 6/4 e 4/1 após apenas 1h04 de partida.

Vale destacar que no ano passado, Isner teve uma fratura no pé ficou sem jogar durante três meses. O norte-americano de 34 anos vem sofrendo com algumas lesões nas últimas temporadas. Em 2018 ele teve um problema no joelho esquerdo.

Wawrinka, campeão do Australian Open em 2014, agora terá pela frente o russo #4 Daniil Medvedev, que venceu os dois jogos entre eles. Medvedev vem de vitória em três sets sobre o autraliano #98 Alexei Popyrin.