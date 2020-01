Nadal vence Carreño Busta em sets diretos e tem encontro marcado com Kyrgios no Australian Open

Dominante durante toda a partida, o líder do ranking, o #1 Rafael Nadal, venceu seu compatriota, o #30 Pablo Carreño Busta para avançar para as oitavas de final do Australian Open. Em sets diretos, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4, Rafa precisou de apenas 1h41 para liquidar o jogo, neste sábado (25).

Em entrevista na quadra, o detentor de 19 Grand Slams comentou que esta foi, sem dúvidas, sua melhor partida durante o torneio. Com isso, se classifica para a segunda semana do Major australiano pela 48ª vez – terceiro colocado na Era Aberta, ficando atrás apenas de Roger Federer (68) e Novak Djokovic (50).

Os espanhóis já se enfrentaram por cinco vezes no circuito profissional e conta com invencibilidade do líder do ranking. Rafa perdeu apenas um set contra o Carreño.

Nadal quebrou o serviço de seu adversário logo em seu primeiro game de saque. Abrindo 3/0 no placar, administrou a vantagem até o quinto game, quando quebrou novamente Carreño Busta para sacar para a parcial em 5/1. Na primeira oportunidade, fechou em 6/1 em 30 minutos para sair na frente no placar.

O detentor de 19 Grand Slams perdeu apenas três pontos com seu primeiro serviço e foi impecável com o segundo ao conquistar todos os oito pontos. Muito firme, disparou nove bolas vencedoras – mais do que o dobro de seu adversário que alcançou quatro – e foi bem menos errático cometendo apenas três erros não forçados contra oito.

Perdendo apenas dois pontos com os dois saques, o vice-campeão do torneio seguiu firme na partida. Carreño Busta venceu apenas um ponto com seu segundo serviço, alcançando a marca de 17% de aproveitamento. Com uma quebra no primeiro e outra no sétimo game, o líder do ranking seguiu firme vencendo a segunda série por 6/2. Nadal cometeu apenas dois erros não-forçados e disparou 15 bolas vencedoras contra quatro e seis respectivamente.

Uma quebra na última parcial foi suficiente para Rafa apenas administrar a vantagem, vencer o set por 6/4 e liquidar a partida em três sets a zero. O espanhol busca vencer o Australian Open pela segunda vez na carreira e se tornar o único tenista a ter vencido duas vezes, pelo menos, cada Grand Slam.

Na próxima rodada, Nadal enfrentará o #26 Nick Kyrgios, que, por sua vez, garantiu sua vaga nas oitavas de final ao superar o #17 Karen Khachanov em batalha de cinco sets.