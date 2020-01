Jabeur faz história, derrota Wang e vai às quartas de final do Australian Open

A #78 Ons Jabeur está nas quartas de final do Australian Open. A tunisiana derrotou a #29 Qiang Wang, algoz de Serena Williams, nas oitavas. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 7/6(4) e 6/1, em 1h19, neste domingo (26). Ela é a primeira mulher árabe a alcançar esta fase de um Slam na Era Aberta.

Jabeur fez mais uma vez o seu estilo predominar. Com precisão e um grande peso de bola, ela dominou os pontos e tirou a adversária da zona de conforto. Wang seguiu com seu jogo regular e de variação, mas não conseguiu segurar a potencia dos golpes que vinham do outro lado.

A diferença entre as duas não foi muito grande na maior parte dos números. A vantagem da tunisiana veio no aproveitamento de segundo saque (65% contra 48%) e na quantidade de winners. Ela até teve mais erros não-forçados do que a chinesa, com 31 contra 23, mas foi muito superior em bolas vencedoras: 29/11.

Essa superioridade não ficou clara na primeira parcial, pois Jabeur começou mal o jogo. Apesar de conseguir uma quebra logo no primeiro game da partida, perdeu seus próximos dois serviços. Para sua sorte, a devolução compensou o que o saque não estava fazendo e trouxe ela de volta para a partida, ao devolver a quebra de vantagem da adversária no sétimo game.

As duas foram então para o tiebreak. Os serviços foram excelentes e fizeram com que houvesse apenas uma mini-quebra. Ela foi a favor de Jabeur, que fechou então o primeiro set e abriu vantagem no placar. A segunda etapa já foi bem mais rápida. Wang somente conseguiu confirmar um dos seus três serviços e viu a oponente deslanchar. Apenas 25 minutos depois, a primeira etapa teve mais que o dobro de tempo, e a tunisiana estava com a vitória.

Ons Jabeur faz uma campanha histórica no torneio até agora. Ela chega à sua primeira quartas de final no torneio depois de passar por nomes como Johanna Konta, Caroline Garcia e Caroline Wozniacki; a dinamarquesa anunciou aposentadoria depois da derrota na terceira rodada. Para seguir no embalo, a tunisiana terá que vencer a #15 Sofia Kenin, que eliminou a #67 Cori Gauff nas oitavas.