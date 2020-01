Barty tem trabalho, mas consegue bater Riske e avançar no Australian Open

A australiana #1 Ashleigh Barty teve trabalho mas conseguiu bater a americana #18 Alison Riske por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 1/6 e 6/4, em 1h38, e garantiu vaga nas quartas de final do Australian Open. A partida deste domingo (26) foi a primeira vitória de Barty sobre Riske no circuito profissional em três encontros. O último deles havia sido nesta mesma fase, em Wimbledon 2019.

Cabeça de chave número um do torneio, Barty teve um primeiro set relativamente tranqüilo, com dois aces e mais de 80% dos pontos tentados em seu primeiro serviço. Riske, por outro lado, errou bastante e foi pouco eficiente em seu serviço, além de ter cedido duas quebras de serviço. Vitória da dona da casa por 6/3.

No segundo set, um jogo totalmente diferente. Barty baixou drasticamente o nível de concentração e decaiu dentro da quadra, dando oportunidade de Riske fazer seu bom jogo. Muito eficiente na defesa e no seu serviço, a americana não foi ameaçada em nenhum momento, conseguiu quebrar o serviço da adversária duas vezes e empatou o jogo com a vitória no set por 6/1.

No último e decisivo set, prevaleceu o nível técnico de Barty. Com mais dois aces e um excelente primeiro serviço, a anfitriã do torneio conseguiu neutralizar as chances de Riske e venceu por 6/4 e o jogo por 2 sets a 1.

A vitória assegura a passagem de Barty às quartas de final do torneio para enfrentar a tcheca a atual vice-campeã #8 Petra Kvitova, que bateu a grega #23 Maria Sakkari também por 2 sets a 1. O duelo está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (27).