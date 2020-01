Zverev acaba com invencibilidade de Rublev e avança às quartas de final no Australian Open

Sem perder sets até agora no Australian Open, o #7 Alexander Zverev venceu nesta segunda-feira (27) o #16 Andrey Rublev com parciais de 6/4, 6/4, 6/4 em 1h39 para chegar às quartas de final do torneio pela primeira vez em sua carreira. Com este resultado, Zverev quebrou a sequência de 15 vitórias do tenista russo alcançadas desde novembro do ano passado.

Após sua conquista, Sascha comentou que a sensação é incrível. “Eu joguei ótimas partidas contra ótimos oponentes. Esta foi a primeira derrota de Andrey na temporada sendo que ele venceu dois títulos e chegou nas oitavas de final com um tênis inacreditável. Nós nos conhecemos desde que tínhamos 10 anos de idade. Acho que ele será top 15, top 10 muito em breve. Eu estou feliz e espero que eu possa continuar.”

Antes do Major australiano, Zverev não tinha vencido nenhuma partida na temporada. Ele competiu pela ATP Cup e perdeu todos os confrontos em que participou vencendo apenas um set em todas as partidas.

Sem ter seu serviço ameaçado durante a partida, o cabeça de chave número sete do torneio quebrou Rublev uma vez em cada parcial para liquidar a partida em sets diretos. Firme com seu serviço, disparou 11 aces e alcançou 91% de pontos vencidos com o primeiro saque.

Rublev, por sua vez, cometeu um erro não-forçado a mais do que Zverev – 24 a 23 – mas, em compensação disparou a metade de bolas vencedoras: 17 a 34. Com este resultado, o tenista russo subirá uma posição no ranking e alcançara assim seu melhor desempenho: 15º.

Contando todos os quatro confrontos do torneio, Zverev teve seu serviço quebrado apenas cinco vezes. No início do Major, o alemão comentou em quadra que sabe que não é o favorito ao título, mas prometeu doar US$ 10.000,00 por cada vitória e, caso alcance o título, que irá doar todo dinheiro da premiação que receber para combater os incêndios que ocorrem na Austrália. O valor da premiação aumentou 14% em relação ao ano passado e dá cerca de US$ 4,12 milhões para o vitorioso.

Na próxima rodada, o tenista alemão enfrentará o #15 Stan Wawrinka que, por sua vez, venceu o russo #4 Daniil Medvedev em uma batalha de cinco sets. O suíço perdeu os dois embates contra Sascha.​​​​​​​