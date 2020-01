Em verdadeira batalha, Wawrinka vence Medvedev e avanças às quartas em Melbourne

O suíço #15 Stan Wawrinka enfrentou uma verdadeira batalha para avançar às quartas de final do Australian Open. Nesta segunda-feira (27), ele derrotou o #4 Daniil Medvedev por três sets a dois em um jogo de duas viradas. As parciais foram 6/2, 2/6, 4/6, 7/6(2) e 6/2, em 3h25 minutos de jogo.

Wawrinka, campeão em 2014, elimina assim um dos favoritos à conquista do título em Melbourne. Essa foi a primeira vitória do suíço frente ao russo, que levou a melhor nos dois encontros que eles tiveram.

Esta foi a 300ª vitória da carreira do atual número 15 em quadras duras, que o garantiu pela 18ª vez a sua participação nas quartas de final de um Slam. Nesse quesito, ele fica apenas atrás do compatriota Roger Federer (com 57 quartas), do sérvio Novak Djokovic (46), do espanhol Rafael Nadal (40) e do britânico Andy Murray (30).

Embora o russo tenha levado a melhor nos aces (19 a 18), foi o suíço que terminou com melhor aproveitamento nos saques (69% contra 66%). Mais agressivo durante toda a partida, Wawrinka terminou com mais winners (71 a 44), mas também cometeu mais erros não-forçados do que o russo (64 a 35).

Aos 34 anos, Wawrinka comentou pós-jogo que não jogava assim desde 2018, quando teve uma grave lesão.

"Acho que não jogava assim desde antes da última cirurgia. Sinto que aproveitei meu tempo nesta pré-temporada e me preparei com muita consciência para o início de 2020. Fisicamente, estou me movimentando muito melhor que ano passado e tudo isto é consequência de um trabalho enorme em cada treinamento feito. Me encontro muito bem no torneio e espero poder continuar com estas boas sensações", disse o suíço após o jogo.

O próximo desafio de Wawrinka será contra o alemão #7 Alexander Zverev, que derrotou o russo #16 Andrey Rublev por um triplo 6/4.