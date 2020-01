Em meio à homenagens a Kobe Bryant, Nadal vence Kyrgios e vai às quartas do Australian Open

O duelo entre #1 Rafael Nadal e #26 Nick Kyrgios pelas oitavas de final do Australian Open foi marcado por diversas homenagens dos dois tenistas a Kobe Bryant. Muito emocionado, Kyrgios entrou em quadra com a camisa dos Lakers. Dentro de quadra, o espanhol foi superior e venceu o australiano por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6, 7/6 (6) e 7/6 (4), em 3h42 de partida disputadíssima.

Sacando firme e sólidos nas trocas de bola, Nadal começou dominando o confronto diante de Kyrgios e conseguiu a quebra no quarto game para abrir 4/1. Em seguida, manteve a boa vantagem no placar até fechar o primeiro set em 6/3.

Precisando reagir, Kyrgios voltou melhor e equilibrou as ações da partida. Assim como na parcial anterior, a quebra veio no quarto game, mas dessa vez para o australiano, que abriu 4/1. Sem dar chances a Nadal, o anfitrião manteve o ritmo para devolver o 6/3 e igualar o confronto.

No terceiro set, ambos tenistas sacaram firme e não ofereceram chances ao adversário. Sem quebras, o vencedor teve que ser decidido no tiebreak. O game desempate foi disputadíssimo, com ambos arriscando e buscando a vantagem. Superior nos momentos decisivos, Nadal venceu por 8-6 e comemorou demais na Rod Laver Arena.

Embalado pelo bom momento na partida, Nadal aproveitou os erros de Kyrgios no começo do quarto set para conseguir o break e abrir 3/1. O espanhol manteve a vantagem até o décimo game e sacou para fechar o jogo. Porém, no momento mais tenso da partida, o australiano devolveu a quebra e igualou a parcial em 5/5. Em seguida, confirmaram o serviço e o vendedor foi decidido no tiebreak mais uma vez.

O game desempate começou muito acirrado, com ambos buscando a vantagem à qualquer custo. Logo de cara, uma quebra para cada lado. No oitavo ponto, Nadal conquistou a mini quebra e abriu 6-4. Em seguida, sacou muito bem para selar a vitória por 7-4 e a classificação no Grand Slam disputado na Austrália.

Nas quartas de finais do Australian Open, Nadal vai encarar o austríaco #5 Dominic Thiem, que passou fácil pelo francês #1 Gael Monfils por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 6/4. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília) desta terça-feira (28).