Kenin derrota Jabeur em Melbourne e vai pela primeira vez às semis de um Slam

A #15 Sofia Kenin está na semifinal de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. Aos 21 anos, a norte-americana atinge o feito após derrotar a #78 Ons Jabeur nas quartas de final do Australian Open. O placar foi de 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em uma hora e meia de partida, nesta terça-feira (28).

Era a primeira vez das duas em uma fase tão avançada de Major, então ambas estavam nervosas. A vantagem para Kenin é que ela conseguiu se concentrar melhor e usar a emoção de forma positiva. Ela jogou de modo muito regular, e cometeu apenas cinco erros não-forçados. Jabeur mandou a bola para fora 18 vezes. Seus 17 winners, contra 8 da oponente, não foram suficientes para lhe salvar.

A norte-americana usou muito bem da variação, principalmente o slice, para poder quebrar o ritmo da oponente. A tunisiana forçou os golpes ainda mais para tentar retomar o controle dos pontos, mas por muitas vezes, não teve sucesso. Ela até colocou Kenin em situações complicadas em alguns momentos, com bolas precisas, mas a oponente soube se recuperar na maioria. De sete break points contra, a número 15 do mundo somente cedeu um; Jabeur também se salvou em seis vezes contra a parede, mas perdeu o serviço em outras três oportunidades.

Kenin não perdeu o controle da partida em momento algum. Uma quebra logo no terceiro game fez com que ela mandasse no set inicial de forma tranquila, mesmo quando a oponente conseguiu vencer no seu saque, ela deu o troco em seguida. Com isso, a vitória parcial veio em 6/4 e o placar geral estava aberto.

Jabeur deu um pouco mais de trabalho na segunda etapa. Ela se manteve no jogo no início e, no sexto game, teve três oportunidades de quebrar a adversária. Todas as chances, porém, foram desperdiçadas, e como consequência, a tunisiana foi quem perdeu o serviço no game seguinte. Kenin não abriu mais nenhuma brecha a partir dali e fechou a conta com o mesmo placar da primeira parcial.

Com a vitória, a jovem norte-americana fica mais próxima de chegar a uma final inédita de Grand Slam - tudo para ela tem sido novidade em Majors, desde as quartas. O desafio nas semis não poderia ser mais difícil. Sua adversária será a #1 Ashleigh Barty, que avançou após derrotar a #8 Petra Kvitova, também em dois sets.