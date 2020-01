Federer salva sete match points e vence jogo incrível contra Sandgren no Australian Open

Após salvar sete match points, o #3 Roger Federer sobreviveu ao #100 Tennys Sandgren em batalha de cinco sets para garantir sua vaga na semifinal do Australian Open pela 15ª vez. Federer precisou de 3h28 para eliminar o estadunidense, com parciais de 6/3, 2/6, 2/6, 7/6(8) e 6/3.

Federer segue invicto quando participou das quartas de final do Major australiano. Além disso, venceu todas as últimas partidas de cinco sets que disputou no primeiro Grand Slam do ano. Duas delas ocorreram nesta edição – contra Sandgren e contra John Millman.

A última vez que o hexacampeão do Australian Open perdeu uma partida em Major para um americano foi em 2001 para Andre Agassi. O suíço possui retrospecto de ter 33 vitórias contra americanos em torneios deste porte. Andy Roddick foi o último americano a alcançar a semifinal de um Grand Slam.

Esta foi a 22ª vez que Federer salvou match points em uma partida e conseguiu vencê-la. Em entrevista pós-jogo, o suíço comentou que precisa ter sorte às vezes. “Eu estava apenas esperando que ele não fosse disparar uma bola vencedora, se ele perdesse um ou dois (match points), quem sabe o que poderia acontecer? Eu acredito que tive uma sorte incrível hoje.”

O suíço irá enfrentar o atual campeão, o #1 Novak Djokovic, que bateu em três sets o #35 Milos Raonic. Será a 50ª vez que eles se enfrentam, e o sérvio leva a vantagem de 26 a 23. Nas últimas três partidas que se enfrentaram em Melbourne, Djoko levou a melhor – todas elas ocorreram na semifinal (2008, 2011 e 2016).

Roger Federer busca vencer o torneio pela sétima vez em sua carreira e igualar a marca de Novak Djokovic. No momento, o sérvio é o maior vitorioso do Australian Open na Era Aberta. Analisando as 16 últimas edições do Major, o suíço e o atual campeão venceram um total de 13. Apesar da derrota, Tennys Sandgren subirá cerca de 44 posições no ranking e configurará entre os 60 melhores a partir de segunda-feira – quando ocorrerá a próxima atualização.