Halep passa por cima de Kontaveit e vai às semis no Australian Open

Ainda sem perder sets, a #3 Simona Halep está nas semifinais do Australian Open. A romena avançou após derrotar de forma fácil a #31 Anett Kontaveit em apenas 54 minutos. O placar foi de 2 sets a 0, com um duplo 6/1, na noite desta terça-feira (28).

Halep dominou completamente o jogo e não deu nenhuma chance à adversária. Como sempre, ela foi muito regular da linha base e ainda foi além, com ótima variação de golpes dessa vez. Kontaveit, por outro lado, tentou ser agressiva, mas não deu certo; ela acabou com a mesma quantidade de winners e erros não-forçados no total: 15.

A romena foi brilhante tanto no seu saque quanto ao receber o que vinha do outro lado. Ela teve incríveis números com o primeiro serviço, que entrou em quadra em 78% das oportunidades. Entre esses pontos, o percentual de vitória foi o mesmo.

Halep ainda esteve em um dia brilhante na devolução. Como resultado, a romena garantiu mais da metade dos pontos no serviço da oponente, com 53% de aproveitamento. Isso deu origem a cinco quebras a favor dela no total - Kontaveit confirmou apenas dois games de serviço em toda a partida.

Ambas as parciais passaram voando. Halep dominou e fechou a conta em menos de meia hora em cada. Foram três quebras para ela na primeira etapa e duas na segunda. Rapidamente, a vitória estava garantida e a romena segue sem perder sets no torneio.

A número três do mundo está a uma vitória de retornar à decisâo do Australian Open, aonde esteve em 2018 e viu o título ir para Caroline Wozniacki. Para chegar à final, ela terá que passar pela #32 Garbiñe Muguruza. A espanhola derrotou a #30 Anastasia Pavlyuchenkova nas quartas de final por 2 sets a 0.

O confronto entre a #1 Ashleigh Barty e a #14 Sofia Kenin irá definir a outra finalista.