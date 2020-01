Zverev vira contra Wawrinka e garante primeira semifinal de Grand Slam na carreira

Após vencer o #15 Stan Wawrinka, campeão do torneio em 2014, de virada, o #7 Alexander Zverev garantiu sua vaga na semifinal do Australian Open pela primeira vez em sua carreira. O alemão perdeu seu primeiro set no torneio, mas virou com estilo: parciais de 1/6, 6/3, 6/4 e 6/2, em 2h22, nesta quarta-feira (29).

Zverev busca se tornar o campeão mais jovem do Major australiano desde Rafael Nadal em 2009 – quando o espanhol tinha 22 anos.

Muito errático na primeira parcial, Zverev disparou um total de 10 erros não forçados. Enquanto Wawrinka perdeu apenas três pontos com seus dois serviços, o tenista alemão venceu apenas 29% dos pontos com seu segundo saque – alcançando assim dois pontos.

O segundo set contou com o oposto. Enquanto Zverev não perdeu nenhum ponto com seus dois serviços, Wawrinka teve desempenho baixo com seu segundo saque ao vencer apenas três pontos em 11 oportunidades. Uma única quebra no oitavo game foi suficiente para a partida ficar empatada em um set a um.

A terceira parcial iniciou com uma quebra pra cada lado. Com mais uma oportunidade aproveitada no quinto game, o cabeça de chave sete apenas administrou a vantagem para virar o jogo a seu favor com dois sets a um.

Firme, Zverev quebrou Wawrinka duas vezes para abrir quatro a zero na quarta parcial. Apenas confirmando seus respectivos serviços, o alemão fechou em 6/2 em seu primeiro match point.

Conhecido por disparar muitas duplas faltas, Alexander Zverev chegou ao Australian Open com três derrotas e vencendo apenas um set na ATP Cup. Durante este torneio, disparou um total de 31 duplas faltas. No Major australiano, demonstrou outra postura e disparou apenas 11 em cinco partidas.

“Depois do primeiro set eu estava me preparando para falar com a imprensa sobre o porquê de ter perdido em sets diretos” brincou Sascha na sua entrevista em quadra. “A sensação é ótima. Eu fui bem em outros torneios, mas eu nunca consegui quebrar essa barreira em Grand Slams. Eu estou feliz por estar na semifinal. Você não pode imaginar o que isso significa para mim e espero que seja a primeira de muitas”, disse.

Ele terá como próximo adversário o #5 Dominic Thiem, que por sua vez, eliminou o atual vice-campeão do torneio, o #1 Rafael Nadal, parciais de 7/6(3), 7/6(4), 6/4 e 7/6(6).