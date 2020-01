Thiem vence batalha diante de Nadal e avança à final do Australian Open

Vindo de excelente campanha, #5 Dominic Thiem venceu mais uma partida e está na semifinal do Australian Open. Enfrentando o espanhol #1 Rafael Nadal, o austríaco venceu por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (3), 7/6 (4), 4/6 e 7/6 (6), em 4h14 minutos de partida disputadíssima.

O jogo começou muito equilibrado, com ambos sacando firme e oferecendo poucas chances ao adversário. No oitavo game, Nadal emplacou uma sequência de bons golpes para conquistar a primeira quebra da partida, abrindo 5/3. Sacando para fechar, o espanhol viu Thiem reagir e devolver a desvantagem para igualar a parcial em 5/5. Em seguida, os tenistas confirmaram os serviço e o vencedor teve que ser decidido no tie-break.

Logo de cara, Nadal conseguiu uma mini break para abrir 2-0 e sair na frente. No entanto, a partir daí, só deu Thiem. Sacando muito bem e sólido nas trocas de bola, o austríaco dominou o game desempate e venceu por 7-3.

O panorama se manteve no segundo set e a partida continuou bastante acirrada na disputa por cada ponto. Assim com na parcial anterior, Nadal conquistou a vantagem, dessa vez no quinto game, abrindo 4/2. Porém, mais uma vez, Thiem manteve a cabeça no lugar para devolver a quebra e igualar o confronto em 4/4. Na sequência, os tenistas sacaram firme e a decisão foi para o tie-break.

Thiem foi superior mais uma vez no game desempate e alcançou duas mini quebras logo de cara para abrir 4-0. Como sempre, Nadal não desistiu e conseguiu igualar em 4-4. Porém, o austríaco seguiu focado e emplacou mais dois mini breaks para vencer por 7-4.

Precisando reagir para se manter vivo no primeiro Grand Slam de 2020, Nadal voltou para o terceiro set errando menos. Buscando a vantagem a todo momento, o 'Toro Miúra' conseguiu a quebra decisiva no décimo game para vencer por 6/4 e botar fogo no jogo.

O quarto set foi acirradíssimo, com ambos um pouco desgastados, mas sacando firme e buscando a vantagem a todo momento. No terceiro game, Thiem aproveitou as chances para quebrar o saque de Nadal e abrir 3/1. Sacando para vencer a partida, viu o número um do mundo reagir para devolver a quebra e igualar a parcial em 5/5. Mais uma vez, o vencedor foi decidido no tie-break.

O game desempate começou foi sensacional, com os dois buscando a vitória e apresentando um nível de tênis excelente para o público na Rod Laver Arena. No 13º ponto, Thiem conquistou a mini quebra decisiva e abrir 7-6. Em seguida, sacou firme e aproveitou o erro não forçado de Nadal para selar a vitória por 8-6.

Na semifinal do Australian Open, Thiem vai encarar o alemão #7 Alexander Zverev, que venceu o suíço #15 Stan Wawrinka por 3 sets a 1, parciais de 1/6, 6/3, 6/4 e 6/2, em 2h22 de partida. O confronto que define o finalista acontece na sexta-feira (31), às 5h30 (de Brasília).