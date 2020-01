Muguruza faz grande jogo, bate Halep e volta à uma final de Grand Slam

A #32 Garbiñe Muguruza está de volta a uma final de Grand Slam pela primeira vez desde 2017. Em duelo de campeãs de Roland Garros e Wimbledon, a espanhola bateu nesta quinta-feira (30) a romena #3 Simona Halep, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8) e 7/5, após 2h07, e garantiu vaga na decisão do Australian Open.

O primeiro set foi uma aula de tênis das ex-número um do mundo. De um lado, Muguruza apostou no ataque, o que, claro, a fez errar mais - foram 29 erros não-forçados no total. Do outro lado, Halep se defendia e contra-atacava da maneira que conseguia - na maioria, de forma eficiente. As duas apostaram alto no saque e tiveram mais de 70% de aproveitamento dos pontos em seus primeiros serviços.

Muguruza abriu 5/3 e sacou para o set no décimo game, quando teve seu serviço quebrado por Halep, que ganhou dez pontos seguidos. Com a crucial quebra de serviço, a romena forçou a decisão no tiebreak.

Mantendo a tática de se manter agressiva, Muguruza abriu 3/0, mas não conseguiu segurar a vantagem até a primeira virada de quadra. Na volta, Halep chegou a ter um set point, mas não conseguiu fechar, dando oportunidade para a adversária abrir um set a zero, ao fechar o set em 7/6(8).

A derrota no primeiro set abalou emocionalmente Halep, mas não foi motivo para que entregasse de bandeja a vitória. Mais cansada, Muguruza diminuiu o ritmo, dando mais oportunidades à rival.

A romena chegou a abrir 5/3 e teve a oportunidade de sacar para empatar o jogo, mas sucumbiu e ali acabou o jogo para a atual número três do mundo. Aproveitando-se do declínio de concentração da adversária, Muguruza rumou à vitória e venceu o set por 7/5 e fechou o jogo em 2 sets a 0.

No total, a espanhola teve 44 erros não forçados, 10 aces e 39 winners. Muguruza entrou no torneio desacreditada e sem ser cabeça de chave em um Slam pela primeira vez desde 2014. No primeiro set que disputou, perdeu de 6/0 para a qualifier #155 Shelby Rogers. A partir daí, só cresceu, eliminando a #5 Elina Svitolina, a #10 Kiki Bertens e agora a #3 Halep para chegar à quarta decisão de Slam na carreira.

Em busca de seu terceiro Major, o primeiro em quadras duras, Muguruza vai enfrentar a estreante em finais, #15 Sofia Kenin, que bateu a australiana #1 Ashleigh Barty também por 2 a 0 na outra semifinal.