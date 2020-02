Thiem vira em cima de Zverev e disputará sua primeira final no Australian Open

O #5 Dominic Thiem venceu o #7 Alexander Zverev de virada, com parciais de 3/6, 6/4, 7/6 e 7/6, em 3h34, nesta sexta-feira (31), e garantiu assim sua vaga na final do Australian Open pela primeira vez. Esta é a sua terceira final de um torneio deste porte na carreira, incluindo Roland Garros em 2018 e 2019. Caso seja campeão, alcançará a melhor posição de sua carreira como terceiro do ranking, desbancando assim Roger Federer.

“Foi uma partida surreal, dois tie-breaks, muito duros e muito próximos”, comentou o austríaco que se tornou o primeiro tenista de seu país a alcançar a final do primeiro Major do ano. “Foi quase impossível quebrá-lo, ele alcançou um percentual muito alto com o primeiro serviço. Uma final no Australian Open é irreal. Que começo de temporada até agora.”

Thiem venceu quatro cabeças de chave seguidos para garantir sua vaga na decisão: Taylor Fritz, Gael Monfils, Rafael Nadal e Alexander Zverev. Seu último desafio será enfrentar na final o atual campeão do torneio – o #2 Novak Djokovic. Esta será a oitava vez que o sérvio disputará o título em um Major que segue invicto quando chegou na última rodada.

“Eu já estive duas vezes na final de Roland Garros enfrentando Rafa [Nadal] e agora vou enfrentar Djokovic, ele é o rei da Austrália, venceu sete títulos aqui”, disse o cabeça de chave número cinco do ranking após a vitória. “Eu vou tentar o meu melhor e fazer de tudo que eu consigo para vencer, mas, se eu sair da quadra como o perdedor, eu serei paciente, confiarei no processo e continuarei a trabalhar duro.”

Zverev buscava sua primeira vitória em cima de um top 10 em um Grand Slam. O tenista alemão perdeu todos os seis embates. Ele tentava ser o terceiro de seu país a chegar na final do torneio além de Boris Becker e Rainer Schüttler.

A final está marcada para este domingo (2) às 5h30. Apesar de contar com confronto direto a favor de seu adversário, Djokovic lidera com 6 a 4, Thiem venceu cinco dos últimos seis jogos sendo o último disputado no ATP Finals da última temporada – torneio que acontece em quadra dura. Caso o sérvio seja campeão, ele voltará a ser líder do ranking.