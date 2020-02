Monteiro conquista Challenger de Punta del Este; outros brasileiros se destacam em vários torneios

O último final de semana reservou bons momentos para o tênis brasileiro. Em diversos torneios e diversas categorias, os atletas faturaram troféus e seguem o processo de crescimento no ranking.

Thiago Monteiro fatura o Challenger 80 de Punta Del Este

Após vencer o compatriota Felipe Meligeni nas semis, o brasileiro #86 Thiago Monteiro repetiu o feito do ano passado e levou o título do Challenger de Punta del Este, no Uruguai. Em uma final complicada, Monteiro salvou três match points, mas derrotou o italiano #77 Marco Cecchinato em parciais de 7/6 (7-3), 6/7 (6-8) e 7/5 em 2h50 de jogo. Como ganhou ano passado, o brasileiro defendeu os pontos, permanecendo no top 90. Foi seu quinto Challenger na carreira.



Rafael Matos e Orlando Luz faturam título das duplas no mesmo torneio

Dupla brasileira com o troféu (Foto: Punta Open)

Os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz ratificaram o status de favoritos e levara o título da chave de duplas no mesmo torneio, em Punta Del Este. Na decisão, a dupla ganhou sem sustos dos argentinos Juan Manuel Cerundolo e Thiago Tirante por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Com o título, Orlando, que ganhou seu terceiro título, alcançará a 131ª posição no ranking. Já Matos ganha seu segundo Challenger e irá para número 176.

Daniel Dutra Silva fatura título de duplas em Weston (EUA)

(Foto: Arquivo Pessoal)

Outro brasileiro que ganhou título nas duplas foi Daniel Dutra Silva. Ao lado do boliviano Boris Arias, ele conquistou o título de duplas do ITF W25 de Weston, nos Estados Unidos. Na decisão, a dupla derrotou o argentino Manuel Pena Lopez e o peruano Alexander Merino, em dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6(2). O título no saibro norte-americano rende 20 pontos à Daniel.

Luisa Stefani segue o bom momento e ganha WTA 125K em Newport Beach

(Foto: Challenger Series USA)

O tênis feminino brasileiro também conquistou títulos no fim de semana. A brasileira Luisa Stefani segue vivendo um momento incrível e conquistou o título de duplas do WTA 125K de Newport Beach, nos Estados Unidos. Ao lado da norte-americana Hayley Carter, a paulista de 22 anos venceu sem problemas a decisão diante da belga Marie Benoit e da francesa Jessika Ponchet em parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 51 minutos.



Os 160 pontos referentes ao título conquistado, juntamente aos 240 das oitavas de final do Australian Open, fazem com que Stefani ganhe um salto de 20 posições no ranking da WTA e chegue à 45ª posição, entrando no top 50 e se tornando a melhor sul-americana nas duplas.

Ingrid Martins conquista título no ITF W15 de Cancún, no México

(Foto: Arquivo Pessoal)

Por último, a brasileira #691 Ingrid Martins conquistou o título no ITF W15 de Cancún, México, em torneio de quadras duras. Na decisão, diante da norte-americana #1003 Ng Taylor, ela venceu sem problemas em dois sets a zero com parciais de 6/3 e 6/2. Este é o terceiro título de Ingrid na carreira da brasileira, o primeiro na temporada 2020. A campanha rende 10 pontos no ranking feminino da WTA.