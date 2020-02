Pospisil surpreende, domina Shapovalov e avança às quartas de final do ATP 250 de Montpellier

Vindo de boa estreia no ATP 250 de Montpellier, o canadense #132 Vasek Pospisil manteve o alto nível de tênis para vencer mais uma e se garantir nas quartas de final do torneio disputado na França. Enfrentando o compatriota #16 Denis Shapovalov, venceu com facilidade por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 57 minutos de partida.

Pospisil começou ligado na partida. Sacando firme e sólido nas trocas de bola, o número 132 do mundo conseguiu a quebra logo de cara, abrindo 3/0. Em seguida, manteve a vantagem na parcial sem sustos e emplacou mais um break no oitavo game para fechar o primeiro set em 6/2, em apenas 26 minutos.

Precisando reagir para se manter vivo no torneio, Shapolavov voltou melhor no segundo set e equilibrou a partida. Com os dois sacando firme e oferecendo poucas chances, a quebra só veio no sexto game, quando Pospisil aproveitou os erros do compatriota para abrir 5/2. Confiante, o número 132 do mundo não deu chances e selou a vitória por 6/3.

Nas quartas de final do ATP 250 de Montpellier, Pospisil espera o vencedor do confronto entre o espanhol #55 Feliciano Lopez e o francês #58 Richard Gasquet, que entram em quadra às 11h30 (de Brasília) desta quinta-feira.