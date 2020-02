Osaka decepciona, Espanha sai na frente contra Japão e fica perto da fase final da Fed Cup

A Espanha está muito perto da classificação à fase final da Fed Cup. Carla Suárez Navarro e a #78 Sara Sorribes Tormo foram as responsáveis por colocar as europeias à frente no placar contra o Japão. Elas precisam agora de apenas uma vitória para passar pelo qualificatório.

No primeiro jogo, Sorribes Tormo já deu origem a uma das maiores zebras do torneio até aqui. Com direito a pneu, a espanhola massacrou a japonesa #10 Naomi Osaka, 68 posições acima da sua. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

Osaka arriscou demais o tempo todo e sofreu as consequências. Ela registrou um grande número de erros não-forçados, com 50, e facilitou a vida da oponente. Assim, Sorribes não teve nenhum trabalho para comandar o marcador, com apenas três games perdidos. Uma hora e vinte depois, a Espanha abria 1 a 0 no confronto.

A segunda partida do duelo foi mais equilibrada, apesar de não oferecer nenhum grande risco para as europeias. O jogo dessa vez foi entre a a #55 Carla Suárez Navarro e a #81 Misaki Doi. A primeira acabou por vencer a partida também em 2 sets a 0 e praticamente no mesmo tempo que a primeira.

O duelo entre as duas foi uma chuva de quebras de saque. No total, foram nove vezes que a sacadora perdeu o game. Doi teve até mais break points a seu favor, com nove - um a mais que a adversária - mas a oponente foi mais precisa nesses momentos importantes e ficou com cinco das nove quebras no total.

Mais uma vitória em sets diretos (6/3 e 6/4) e agora a Espanha precisa de apenas mais uma para se garantir na fase final da Fed Cup. O confronto contra o Japão segue neste sábado (8), com os duelos individuais invertidos. Osaka encara Navarro e Doi enfrenta Sorribes Tormo.