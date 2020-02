Brasil é derrotado pela Alemanha e disputará repescagem da Fed Cup

O Brasil foi eliminado da Fed Cup ao ser derrotado pela Alemanha nesse sábado (8), em Florianópolis, no segundo dia de disputas entre os países. A #255 Gabriela Cé enfrentou a favorita #73 Laura Siegmund e não conseguiu superar a adversária, sendo derrotada por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2.

Com o resultado, as alemãs estão classificadas para as finais em Budapeste, na Hungria, enquanto as brasileiras disputarão a repescagem.

O início do jogo foi equilibrado. Com duas quebras seguidas, umas para cada lado, Cé saiu na frente do primeiro game. Mas a alemã que estava mais estável e errando muito pouco, ganhou cinco games seguidos e fechou o primeiro set 6/1. O segundo set foi bem parecido, com duas quebras, primeiro jogo equilibrado em 2/2, até Siegemund disparou e concluiu a partida com um 6/2.

Ontem, Gabriela e Teliana Pereira também perderam os dois confrontos contra as alemãs. Com as três vitórias das visitantes, o quarto jogo entre a #359 Teliana Pereira e a #91 Tatjana Maria não precisou acontecer.

Por fim, a dupla formada por Laura Pigossi e Luisa Stefani também saiu derrotada. Eles perderam para Anna-Lena Friedsman e Antonia Lottner por parciais 6/1 e 6/4, em uma hora de jogo.

Além das oito equipes que perderam os qualificatórios, a próxima fase da competição terá a presença de oito seleções que venceram os Grupos Regionais I. O sorteio será na próxima semana. Na última fase, os 12 países participantes serão divididos em quatro grupos com três integrantes, sendo que os líderes de cada chave irão ás semifinais.