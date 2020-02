Vesely derrota Gerasimov em Pune e vence primeiro título em cinco anos

O #107 Jiri Vesely venceu mais um jogo apertado e garantiu o título do ATP 250 de Pune, na Índia. Neste domingo (9), Vesely bateu o cabeça de chave número oito, #90 Egor Gerasimov, por dois sets a um, parciais de 7/6(2), 5/7 e 6/3, em 2h13. Este foi o segundo encontro entre os tenistas, e a primeira vitória do tcheco.

Os dois jogadores têm seu jogo baseado no saque, o que rendeu poucas quebras durante a partida. Vesely teve incríveis 26 aces e nenhuma dupla falta, enquanto Gerasimov teve 11 e três, respectivamente. No total, foram apenas cinco break points oportunizados no total, com duas quebras em cada saque.

Vesely venceu no primeiro set o seu quinto em seis disputas de tiebreak no torneio. Na segunda parcial, Gerasimov perdeu apenas cinco pontos no saque no total e aproveitou o fraco aproveitamento do tcheco no segundo serviço para empatar a partida, quebrando o rival no 11º game, aproveitando a única chance que teve.

Na terceira parcial, porém, Vesely foi praticamente perfeito. O tcheco perdeu apenas quatro pontos no saque e, dessa vez, foi Gerasimov quem não encaixou o segundo serviço. Após abrir 3/0 no set, administrou a vantagem sem ser incomodado pelo bielorrusso e garantiu o título do Maharashtra Open.

Com o título, Vesely sobe 35 posições no ranking e agora ocupa o 72º posto. Este foi o segundo troféu do ex-número 35 do mundo, o primeiro desde o ATP 250 de Auckland, em 2015. Antes de chegar a final, ele precisou salvar match points em duas partidas: contra Ilya Ivashka nas quartas e Ricardas Berankis nas semifinais. Esta é apenas a oitava vez que isto acontece na história.

Apesar de ficar com o vice-campeonato em sua primeira final de torneios ATP na carreira, Gerasimov ganha 19 posições no ranking e agora ocupa a melhor posição na carreira: #71.