Com direito a 'pneu', Garín bate Schwartzman e conquista o ATP 250 de Córdoba

O chileno #31 Cristian Garín é o grande campeão do ATP 250 de Córdoba 2020. Enfrentando o anfitrião #14 Diego Schwartzman, venceu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/0 e conquistou o primeiro título na temporada. Vale lembrar que ambos estão confirmados para a disputa do Rio Open, que começa no dia dia 17 de fevereiro.

O primeiro set foi disputadíssimo, com os tenistas agressivos nas trocas de bola e buscando a vantagem a todo momento. Aproveitando as chances deixadas por Garín, Schwartzman emplacou duas quebras de vantagem para cima do chileno e venceu a parcial por 6/2.

Precisando reagir para se manter vivo no torneio, Garín voltou melhor no segundo set e igualou as ações da partida. No sexto game, conquistou a quebra para cima de Schwartzman, abrindo 5/2. Na sequência, o argentino esboçou uma reação e devolveu o break. Porém, no game seguinte, o número 31 do ranking mundial conseguiu mais uma vantagem para fechar em 6/4 e botou fogo de vez na partida.

No terceiro e decisivo set, Garín foi muito superior diante do anfitrião e emplacou duas quebras logo de cara, abrindo 5/0. Em seguida, seguiu sólido nas trocas de bola para conseguir mais um break e selou o título do Aberto de Córdoba por 6/0.