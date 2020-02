Brasileiros vão bem nos torneios da ITF; Ingrid Martins vence simples e duplas no México

A brasileira #688 Ingrid Martins segue vivendo uma boa fase e conquistou o ITF W15 que foi disputado em Cancún, no México. Em uma verdadeira batalha de 3h44, ela derrotou na final a italiana #505 Verena Meliss, de virada, por parciais de 6/7(4), 7/5 e 6/4.

Este foi o segundo título consecutivo de Ingrid em Cancún (ganhou semana passada) e o quarto de sua carreira.

Um dia antes, ela conquistou o título de duplas ao lado da também brasileira Thaisa Pedretti, que com 23 anos, faz sua primeira temporada como profissional. Na decisão, elas venceram as búlgaras Eleonore e Verginie Tchakarova, por um duplo 6/2. Com a conquista, ambas garantem 10 pontos no ranking.

Thaisa e Ingrid após o título (Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)



Outra dupla brasileira que saiu vitoriosa no final de semana foi a masculina, formada por Igor Marcondes e Mateus Alves.

Marcondes e Alves com o troféu (Foto: Divulgação/ITF)



Eles se sagraram campeões de duplas no ITF M15 também disputado em Cancún. Na decisão, derrotaram os franceses Geoffrey Blancaneaux e Gabriel Petit por dois sets a zero, com parciais bastantes equilibradas de 7/6(5) e 7/5. A campanha rende aos brasileiros 10 pontos no ranking de duplas.