Seguro, Dimitrov estreia com vitória diante de Shapovalov no ATP 500 de Roterdã

Estreando no ATP 500 de Roterdã, #22 Grigor Dimitrov começou com o pé direito no torneio, nesta segunda-feira (10). Diante do canadense #16 Denis Shapovalov, o búlgaro levou a melhor por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (3), em 1h31 de partida. Vale lembrar que o jovem tenista do Canadá não vence desde o dia 16 de janeiro, quando bateu o compatriota #104 Vasek Pospisil na estreia no Aberto de Auckland.

Dimitrov começou melhor na partida. Sólido nas trocas de bola e aproveitando os erros de Shapovalov, o búlgaro conquistou a quebra logo no segundo game, abrindo 3/0. Na sequência, segurou bem a vantagem e venceu por 6/3.

No terceiro set, o equilíbrio prevaleceu do início ao fim. Com ambos sacando firme e oferecendo poucas chances na parcial, o vencedor teve que ser decidido no tiebreak. Dominando as trocas de bola e frio para matar os pontos, Dimitrov levou a melhor no game desempate por 7-3 para selar a vitória.

Na próxima fase do ATP 500 de Roterdã, o número 22 do ranking mundial aguarda o vencedor do confronto entre o canadense #21 Felix Auger-Aliassime e alemão #34 Jan-Lennard Struff. A partida está marcada para às 7h (de Brasília) desta terça-feira.