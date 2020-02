Svitolina atropela Sanders e vai às quartas em Hua Hin

Sem dificuldades, a #4 Elina Svitolina confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final do WTA de Hua Hin. Nesta quinta-feira (13), a ucraniana bateu a qualifier #319 Storm Sanders, parciais de 6/1 e 6/2, em 58 minutos.

Esta foi a primeira partida de Svitolina contra uma tenista fora do top 300 desde 2012, e ela não teve muita dificuldade. Na primeira parcial, a ucraniana foi ameaçada no seu saque em apenas um game, quando foi quebrada no terceiro game. Apesar disso, a ucraniana não deixou Sanders confirmar o saque nenhuma vez. A australiana só venceu nove pontos no seu saque em todo o set. Com isso, a maior favorita ao título não teve dificuldades: 6/1, em 29 minutos.

Sanders conseguiu finalmente confirmar seu saque nas duas primeiras passagem no serviço na segunda parcial. Depois disso, porém, Svitolina tomou conta da partida. A ucraniana venceu 20 dos últimos 25 pontos da partida e garantiu a vitória tranquila com seu quinto ace na partida: 6/2, novamente em 29 minutos.

Sealed with an ace 🤩@ElinaSvitolina defeats Sanders, 6-1, 6-2 and is through to the @thailandopenhh quarterfinals! pic.twitter.com/rFT7IxKXki — WTA (@WTA) February 13, 2020

Nas quartas de final do Thailan Open, Svitolina enfrenta a japonesa #84 Nao Hibino, que vem de vitória fácil contra a dona da casa, #286 Peangtarn Plipuech, 6/0 e 6/1.