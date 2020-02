Matteo Berrettini desiste do Rio Open por conta de uma pubalgia

O italiano #8 Matteo Berrettini não disputará o Rio Open. O tenista que estava confirmado para jogar a sétima edição do ATP 500 do Rio de Janeiro, que acontece de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, desistiu da disputa com pubalgia.



"Fiz de tudo para me recuperar e estar pronto para jogar o Rio Open. Estava super animado para jogar e ir ao Rio com a minha avó brasileira, mas infelizmente ainda preciso de mais dias de recuperação. Desejo sucesso ao torneio e nos vemos no ano que vem", prometeu.

"Ficamos chateados com a notícia, mas entendemos e sabemos que ele fez de tudo para se recuperar. Desejamos uma pronta recuperação ao Berrettini e esperamos ele aqui em 2020," disse o diretor do torneio, Luiz Carvalho.



Com a desistência do italiano, o argentino Leonardo Mayer, que disputaria o qualifying entra na chave principal, que tem como principal destaque o atual vice-campeão do Australian Open, o austríaco #4 Dominic Thiem.