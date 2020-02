Monfils atropela Simon e se garante nas quartas de final do ATP 500 de Roterdã

Vindo de campanha segura no ATP 500 de Roterdã, o francês #9 Gael Monfils venceu mais uma partida nesta quinta-feira (13) e se garantiu na semifinal do torneio disputado na Holanda. Enfrentando o compatriota #57 Gilles Simon, triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, em 1h32 de jogo.

O duelo começou disputadíssimo, com ambos agressivos nas trocas de bola e buscando a vantagem a todo momento. No terceiro game, Monfils conseguiu a quebra e abriu 3/1. No entanto, logo em seguida, Simon reagiu para cima do compatriota e devolveu o break, igualando a parcial em 3/3. Quando a partida dava indícios de que permaneceria sem quebras, Monfils conseguiu a vantagem decisiva no nono game para abrir 5/4. Em seguida, sacou firme para fechar o primeiro set em 6/4.

A segunda parcial começou com uma quebra para cada lado. Em seguida, só deu Monfils. O número 9 do ranking mundial dominou o confronto e passou o trator em cima do compatriota. Com três quebras de vantagem, selou a vitória por 6/1 e a classificação para as quartas de final.

Monfils vai encarar o britânico #33 Daniel Evans, que eliminou o russo #17 Karen Khachanov 6/4, 3/6 e 6/4, em 2h11 de partida. O confronto que define o semifinalista do ATP 500 de Roterdã acontece nesta sexta-feira, às 15h30 (de Brasília).