Monfils sofre susto no primeiro set, mas vence Evans e está na semifinal do ATP 500 de Roterdã

O francês #9 Gael Monfils está na semifinal do ATP 500 de Roterdã. Nesta sexta-feira, jogou bem mais uma vez e eliminou o britânico #33 Daniel Evans por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 6/2, em 1h52 de partida. Na próxima fase, o número 9 do ranking mundial espera o vencedor do confronto entre o russo #15 Andrey Rublev e e o sérvio #39 Filip Krajinovic.

O primeiro set começou muito equilibrado, com ambos sacando firme e oferecendo poucas chances ao adversário. No nono game, Evans conseguiu a quebra e abriu 5/4. Sacando para fechar, o britânico foi surpreendido por Monfils, que emplacou bons golpes para devolver a quebra, de zero, e igualar a parcial em 5/5. Sem quebras, o vencedor foi decidido no tiebreak.

Monfils começou melhor no game desempate e conseguiu a vantagem para abrir 4-1. Sem abaixar a cabeça, Evans reagiu no confronto para virar o placar em 5/4. Porém, a reação parou por aí. Na sequência, o francês voltou a dominar as trocas de bola e conseguiu dois mini breaks seguidos para vencer o tiebreak em 7-5.

Embalado pelo bom momento, Monfils voltou atropelando Evans no segundo set. Com duas quebras logo de cara, o francês abriu 4/0. Em seguida, segurou bem a vantagem para selar a vitória por 6/2 e a classificação para próxima fase do torneio.

Na semifinal do ATP 500 de Roterdã, Monfils vai enfrentar o vencedor do confronto entre Rublev e Krajinovic. Os tenistas estão em quadra neste momento.