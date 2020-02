Auger-Aliassime vence Carreño Busta e avança à final em Roterdã

O #21 Felix Auger-Aliassime está na decisão do ATP 500 de Roterdã, na Holanda. A jovem promessa canadense fica a um jogo de seu primeiro título como profissional após derrotar o #30 Pablo Carreño Busta na semifinal, neste sábado (15). O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 7/6(2) e 6/4.

A vitória foi em sets diretos, mas nem por isso veio de forma rápida. Carreño Busta deu muito trabalho, com seu jogo regular e firme da linha da base. O equilíbrio foi tão grande que apenas dois games separaram os tenistas. Entre os 150 pontos disputados, pouco mais da metade foram para o canadense: 55% a 45%.

O diferencial para Aliassime foi o seu saque e a variação de golpes. Ele anotou incríveis 16 aces e perdeu apenas três pontos no total ao jogar com o seu primeiro serviço. Além disso, o canadense ainda trabalhou bem com o slice, golpes profundos, bolas curtas e o ocasional winner ‘beliscando a linha’.

Mesmo com a regularidade do oponente, o jovem de 19 anos comandou a troca de bolas e conseguiu se sobressair nos momentos importantes. Carreño Busta salvou a maioria dos break points que teve contra, mas deixou escapar um entre cinco no total. O canadense se recuperou em todas as quatro vezes em que esteve contra a parede.

O primeiro set foi para o tiebreak e Aliassime anotou três mini-breaks, dois a mais que o adversário. Com o 7-2 no desempate, ele voltou ainda mais confiante para a segunda etapa e quebrou o saque do espanhol logo no terceiro game. A partida ainda foi complicada até o fim, mas o número 21 do mundo se manteve em vantagem e fechou a conta com um 6/4, para aplicar a vitória em dois sets.

Aos 19 anos, Auger-Aliassime chega à sua quarta final de torneio nível ATP. Ele ainda busca o seu primeiro troféu na carreira, agora no Rotterdam Open, aonde ninguém do seu país triunfou até hoje. O oponente na decisão será o #9 Gael Monfils, que derrotou #39 Filip Krajinovic na outra semifinal, também em sets diretos.