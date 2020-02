Linette derrota jovem Küng e conquista WTA de Hua Hin

A #42 Magda Linette venceu nesta neste domingo (16) o WTA de Hua Hin. A polonesa derrotou a surpreendente qualifier #283 Leonie Küng, 19 anos, por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h17. Este é o segundo troféu conquistado pela tenista de 28 anos na carreira.

Linette só enfrentou um break point em toda a partida. Enfrentando uma adversária embalada, mas bem menos experiente, a cabeça de chave cinco dominou no serviço - perdeu apenas oito pontos no saque no primeiro set e também no segundo set.

Apesar de cinco aces, Küng colocou apenas 58% do seu primeiro saque em quadra e teve um aproveitamento muito baixo nos pontos disputados com o segundo serviço - 26%. Na primeira parcial, Linette conseguiu a quebra decisiva no sexto game, no quarto break point que teve, para fazer 6/3, em 43 minutos.

Aproveitando o bom momento e o nervosismo da rival, Linette já abriu 4/1 com duas quebras na segunda parcial e garantiu o troféu do Thailand Open de forma tranquila: 6/2, em 34 minutos.

Esta foi a quarta final e o segundo título na carreira de Linette, que alcança a 33ª colocação no ranking da WTA, sua melhor posição na carreira. A polonesa só perdeu um set em todo o torneio.

Enquanto isso, Küng, apesar da derrota na decisão, sobe 128 postos no ranking e vai ocupar a 155ª posição - sua melhor marca anterior era a #283. Esta foi apenas a segunda participação da suíça em torneios WTA.